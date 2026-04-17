17 апреля 2026 в 12:48

Генерал объяснил, почему планы Европы воевать с Россией обречены на провал

Генерал Липовой: ВС России укрепились и готовы противостоять любому агрессору

Сергей Липовой Сергей Липовой Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Вооруженные силы России укрепили свою мощь и готовы дать отпор любому агрессору, заявил NEWS.ru Герой России генерал-майор Сергей Липовой. По его словам, планы Европы по ослаблению РФ как в экономическом, так и в военном плане терпят неудачу.

Сейчас Европа делает все, по их мнению, чтобы ослабить военную, политическую, экономическую мощь России. Но они не могут понять одно — РФ за это время не ослабла, а наоборот, укрепилась, и армия страны на сегодняшний день находится в самом готовом состоянии. Российские бойцы, имеющие опыт, получившие новые виды техники, готовы воевать с кем угодно, с любым агрессором, который посмеет напасть на нашу территорию, — высказался Липовой.

Он подчеркнул, что действия России в зоне специальной военной операции на Украине направлены на скорейшее завершение конфликта. Однако, по словам генерала, Евросоюз и НАТО заинтересованы в его затягивании, чтобы подготовиться к возможному противостоянию с РФ.

Ранее начальник Вооруженных сил Бельгии Фредерик Вансина заявил, что Европейский союз активно помогает Украине, чтобы затянуть конфликт и выиграть время для собственного перевооружения. По словам генерала, текущая поддержка Киева направлена на сдерживание России до тех пор, пока Европа не сможет противостоять ей самостоятельно.

Максим Кирсанов
Наталья Наволоцкая
Вытягивается рассада: простые советы, которые спасут ваш будущий урожай
Когда сажать огурцы в 2026 году: календарь посева по регионам
S7 оштрафовали за отказ сажать в самолеты 13 пассажиров с билетами
