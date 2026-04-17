Вооруженные силы России укрепили свою мощь и готовы дать отпор любому агрессору, заявил NEWS.ru Герой России генерал-майор Сергей Липовой. По его словам, планы Европы по ослаблению РФ как в экономическом, так и в военном плане терпят неудачу.

Сейчас Европа делает все, по их мнению, чтобы ослабить военную, политическую, экономическую мощь России. Но они не могут понять одно — РФ за это время не ослабла, а наоборот, укрепилась, и армия страны на сегодняшний день находится в самом готовом состоянии. Российские бойцы, имеющие опыт, получившие новые виды техники, готовы воевать с кем угодно, с любым агрессором, который посмеет напасть на нашу территорию, — высказался Липовой.

Он подчеркнул, что действия России в зоне специальной военной операции на Украине направлены на скорейшее завершение конфликта. Однако, по словам генерала, Евросоюз и НАТО заинтересованы в его затягивании, чтобы подготовиться к возможному противостоянию с РФ.

Ранее начальник Вооруженных сил Бельгии Фредерик Вансина заявил, что Европейский союз активно помогает Украине, чтобы затянуть конфликт и выиграть время для собственного перевооружения. По словам генерала, текущая поддержка Киева направлена на сдерживание России до тех пор, пока Европа не сможет противостоять ей самостоятельно.