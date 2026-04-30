Газзаев раскрыл, уйдет ли Черчесов из «Ахмата»

Спортивный директор «Ахмата» Газзаев назвал возможный уход Черчесова слухами

Станислав Черчесов Фото: Александр Вильф/РИА Новости
Информация о возможном уходе главного тренера «Ахмата» Станислава Черчесова — слухи, заявил «Чемпионату» спортивный директор клуба Руслан Газзаев. Он отметил, что у специалиста не предусмотрена компенсация за расторжение контракта.

Не читаю никакие слухи и не хочу это даже комментировать. В контракте Черчесова нет никакой суммы компенсации за уход, — сказал Газзаев.

Ранее сообщалось, что 62-летний Черчесов может возглавить московские «Спартак» или «Локомотив». В текущем сезоне «Ахмат» идет на девятом месте в чемпионате России, набрав 32 очка в 27 матчах.

До этого экс-футболист сборной России Дмитрий Булыкин спрогнозировал ничью в матче 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Локомотивом» и «Динамо. По его словам, железнодорожникам необходимо побеждать, поскольку команда Михаила Галактионова борется за третье место, но сделать это будет непросто.

Также российский тренер Ринат Билялетдинов заявил NEWS.ru, что ЦСКА может не дать «Зениту» забрать победу. Он отметил, что армейцы еще не потеряли шансы на медали по итогам сезона.

