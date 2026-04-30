Газзаев раскрыл, уйдет ли Черчесов из «Ахмата»

Информация о возможном уходе главного тренера «Ахмата» Станислава Черчесова — слухи, заявил «Чемпионату» спортивный директор клуба Руслан Газзаев. Он отметил, что у специалиста не предусмотрена компенсация за расторжение контракта.

Не читаю никакие слухи и не хочу это даже комментировать. В контракте Черчесова нет никакой суммы компенсации за уход, — сказал Газзаев.

Ранее сообщалось, что 62-летний Черчесов может возглавить московские «Спартак» или «Локомотив». В текущем сезоне «Ахмат» идет на девятом месте в чемпионате России, набрав 32 очка в 27 матчах.

