04 декабря 2025 в 14:52

«Закон надо уважать»: Черчесов оценил идею расширения Fan ID

Тренер Черчесов: государство не обязано объяснять расширение системы Fan ID

Станислав Черчесов Станислав Черчесов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Государство не обязано объяснять расширение системы Fan ID на другие мероприятия, заявил Metaratings главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов, комментируя планы Минспорта. Он привел аналогию с налогами, напомнив, что граждане продолжают их платить, даже если они растут.

Раз государство по какой-то причине решило это делать… Нам же не должны все объяснять. <...> У меня же есть Fan ID. Давайте я тоже буду бойкотировать и не буду работать? Я сделал его один раз — и все в порядке. Нужно потратить всего пять минут. Есть закон, который действует в нашей стране, его нужно уважать. Как бы ты к нему ни относился, — заявил он.

Ранее министр спорта РФ и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев заявил, что в стране не планируется отмена системы идентификации болельщиков Fan ID. По его словам, дискуссия по этому вопросу закрыта.

Fan ID — персональная карта болельщика, необходимая для посещения матчей некоторых крупных турниров и мероприятий. Она обеспечивает безопасность, ускоряет проход на стадион и часто дает дополнительные бонусы. Оформить Fan ID можно онлайн — без необходимости посещать МФЦ.

