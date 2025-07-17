Футбол без границ: как оформить Fan ID без посещения МФЦ

Футбол без границ: как оформить Fan ID без посещения МФЦ

Fan ID (фан айди) — персональная карта болельщика, необходимая для посещения матчей некоторых крупных турниров и мероприятий. Она обеспечивает безопасность, ускоряет проход на стадион и часто дает дополнительные бонусы. Оформить Fan ID можно онлайн — без необходимости посещать МФЦ. Рассказываем, как это сделать.

Что такое Fan ID?

Название фан айди получил электронный или пластиковый документ, подтверждающий, что вы прошли идентификацию как болельщик. Он обязателен для входа на стадион наряду с билетом на матч.

Как оформить фан айди онлайн — пошаговая инструкция

1. Зарегистрируйтесь на портале «Госуслуги». Самостоятельно или с помощью робота-помощника найдите вкладку «Карта болельщика».

2. Заполните анкету.

3. Прикрепите фото анфас, как на паспорт. Требования к фото: лицо без головного убора, нейтральный фон, без очков с затемненными стеклами.

4. Осталось только подтвердить свою личность. Вы можете выбрать один из способов:

через «Госуслуги» — самый быстрый вариант. Однако им можно воспользоваться только при условии, что у вас имеется подтвержденная учетная запись;

через МФЦ. В этом случае выйти из дома все же придется.

5. Дождитесь одобрения. Заявка обычно рассматривается в течение нескольких дней. Статус можно отслеживать на сайте или в личном кабинете.

6. Используйте Fan ID. После одобрения можно сохранить электронную версию в смартфоне или заказать пластиковую карту.

Если вы планируете пойти на матч всей семьей, не забудьте оформить карту болельщика и для ребенка. Это обязательное условие для прохода на стадион. Оформить фан айди на ребенка можно через аккаунт одного из родителей на портале «Госуслуги». Для подачи заявления понадобятся: