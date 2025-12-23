Новый год-2026
Ветеран ЦСКА назвал назначение Гусева тренером «Динамо» правильным решением

Ветеран ЦСКА Пономарев поддержал назначение Гусева тренером «Динамо»

Ролан Гусев Ролан Гусев Фото: Максим Блинов/РИА Новости
В «Динамо» приняли правильное решение, оставив на посту главного тренера Ролана Гусева, заявил NEWS.ru экс-защитник сборной СССР Владимир Пономарев. Ветеран ЦСКА отметил, что нужно больше времени, чтобы понять, что он представляет собой как специалист.

Надо посмотреть, что он представляет из себя как тренер. Как игрок я помню — и в ЦСКА, и в «Динамо». А тренер это абсолютно другая специальность, не всем удается. Приходить из молодежки в команду? Это очень сложно. Вспоминать, как работали с тобой — тоже нет, это другая работа. Но то, что оставили это правильно. Первые игры Гусева в «Динамо»? Пока никак, по инерции. Иногда получается, иногда нет. То пенальти, то рукой сыграет кто-то, — заявил Пономарев.

Гусев стал новым главным тренером футбольного клуба «Динамо» до конца текущего сезона Российской премьер-лиги (РПЛ). С ноября и конца прошлого сезона он занимал должность исполняющего обязанности. В тренерском штабе «Динамо» Гусев работает с лета 2023 года. Он является воспитанником бело-голубых, заслуженным мастером спорта России и обладателем Кубка УЕФА-2005 в составе ЦСКА.

Бело-голубые ушли на зимний перерыв, занимая десятое место в турнирной таблице РПЛ. Команда набрала 21 очко по итогам 18 матчей.

