Назван новый главный тренер футбольного клуба «Динамо»

Ролан Гусев стал новым главным тренером московского футбольного клуба «Динамо» до конца текущего сезона Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщается на сайте бело-голубых. С ноября и конца прошлого сезона он занимал должность исполняющего обязанности.

В тренерском штабе «Динамо» Гусев работает с лета 2023 года. Он является воспитанником бело-голубых, заслуженным мастером спорта России и обладателем Кубка УЕФА — 2005 в составе ЦСКА. В начале тренерской карьеры Гусев работал с молодежной командой ЦСКА, выиграв с ней Молодежную футбольную лигу, а также в академии армейцев и юношеских сборных России.

Бело-голубые ушли на зимний перерыв, занимая десятое место в турнирной таблице РПЛ. Команда набрала 21 очко по итогам 18 матчей.

Ранее бывший футболист «Динамо» Дмитрий Булыкин в разговоре с NEWS.ru заявил, что судьба Гусева будет решаться в последней игре перед перерывом против «Спартака». По его мнению, если бело-голубые добьются положительного результата, то специалист может стать главным тренером команды. Встреча завершилась вничью со счетом 1:1.