Булыкин назвал условие, при котором Гусев станет главным тренером «Динамо»

Бывший футболист московского «Динамо» Дмитрий Булыкин в разговоре с NEWS.ru заявил, что судьба исполняющего обязанности главного тренера Ролана Гусева будет решаться в последней игре перед перерывом против «Спартака». Он отметил, что выезд в Грозный получился тяжелым.

Хотелось бы увидеть Гусева на тренерском мостике и очки у «Динамо», но получился тяжелый выезд. Конечно, с таким составом они должны обыгрывать «Ахмат», если хотят бороться за высокие места. Проигрывающая команда всегда прилагает максимум усилий, чтобы отыграться. У них получилось, а далее «Динамо» ничего не сделали для победы. Есть ли шансы остаться после этого матча? Думаю, что его судьба решится в игре со «Спартаком», — сказал Булыкин.

Гусев работает в тренерском штабе динамовцев с лета 2023 года. Он уже исполнял обязанности главного тренера команды в конце прошлого сезона. После того, как Валерий Карпин покинул команду, бело-голубые разгромили махачкалинское «Динамо» (3:0), проиграли «Зениту» (0:1), но вышли в 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России, а также уступили «Ахмату» (1:2).

До этого ветеран ЦСКА Владимир Пономарев в беседе с NEWS.ru после ухода Карпина из «Динамо» призвал его оставить свой пост и в сборной России. Экс-защитник отметил, что не каждому хорошему футболисту дано стать первоклассным тренером.