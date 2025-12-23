Новый год-2026
Диетолог объяснила, как отличить натуральную икру от подделки

Диетолог Русакова: сладкий вкус икры может быть признаком подделки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Сладковатый вкус икры может свидетельствовать о том, что это подделка, рассказала «Вечерней Москве» диетолог кандидат медицинских наук Дарья Русакова. Она подчеркнула, что также стоит обратить внимание на цвет продукта.

Настоящая икра слегка терпкая и солоноватая. Она не должна быть сладкой или обладать каким-то необычным ярким привкусом, — рассказала Русакова.

Диетолог обратила внимание, что икра должна быть ярко-красного цвета с незначительной примесью оранжевого. По ее словам, важна еще и упаковка — на стеклянной или металлической таре должна быть соответствующая маркировка.

Ранее сообщалось, что отпускная цена лососевой икры у производителей в настоящее время составляет от 5,5 до 7 тыс. рублей за килограмм в зависимости от вида рыбы. В ноябре средняя стоимость икры составила 9365 рублей за килограмм, что приблизилось к минимальным значениям с декабря прошлого года.

