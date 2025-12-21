Раскрыта реальная стоимость красной икры в России

Отпускная цена лососевой икры у производителей в настоящее время составляет от 5,5 до 7 тыс. рублей за килограмм в зависимости от вида рыбы, сообщил президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман Зверев в интервью РИА Новости. При этом, по данным Росстата, в ноябре средняя стоимость икры составила 9365 рублей за килограмм, что приблизилось к минимальным значениям с декабря прошлого года.

Отпускная цена лососевой икры у рыбаков сейчас в среднем составляет от 5,5 до 7 тыс. рублей за килограмм, в зависимости от вида рыбы. Плюс фасовка, транспортные расходы и минимум процентов 20 в цене розница себе берет, — сказал Зверев.

По словам главы ассоциации, рынок постепенно приходит к справедливому уровню цен, который отражает реальные затраты на производство и необходимость сохранения рыбных запасов. Он напомнил, что в начале 2000-х стоимость икры была искусственно занижена из-за массового браконьерства, непрозрачности товарных потоков и уклонения от уплаты налогов.

Глава ВАРПЭ также отметил, что в период 2015–2018 годов браконьерская продукция, распространявшаяся по серым схемам и часто уступавшая в качестве легальной, стоила примерно на 25% дешевле. Эти искаженные ценовые ориентиры, по его мнению, закрепились в сознании потребителей как норма и долгое время дестабилизировали рынок.

Ранее доцент департамента техносферной безопасности Аграрно-технологического института РУДН Регина Гурина заявила, что при покупке красной икры рекомендуется выбирать стеклянные банки. Дело в том, что материал не вступает в реакцию с продуктом и не передает ему посторонние запахи. Кроме того, такая упаковка, по словам эксперта, позволяет рассмотреть содержимое.