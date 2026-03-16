Диетолог перечислила полезные свойства спаржи

Употребление спаржи облегчает нагрузку на печень и поджелудочную железу, улучшает микрофлору кишечника, укрепляет иммунитет, уменьшает воспалительные процессы и замедляет общее старение организма, заявила «Вечерней Москве» диетолог Елена Соломатина. Кроме того, этот продукт полезен для репродуктивной системы за счет содержания фолиевой кислоты, а также для сердца и сосудов благодаря калию в составе.

Содержащиеся в спарже пищевые волокна помогают контролировать аппетит. Они создают объем в желудке, снижают выработку грелина — гормона голода. Это помогает избежать переедание. Спаржа снижает риск развития ожирения печени и берет на себя функцию очистки этого органа. Полезные бактерии используют пищевые волокна для выработки пребиотических жирных кислот, нормализующих уровень сахара и холестерина в крови. Это тоже облегчает нагрузку на печень и поджелудочную железу, — отметила Соломатина.

Она уточнила, что большая часть иммунитета сосредоточена в кишечнике. Именно пищевые волокна, которыми богата спаржа, подавляют рост вредных бактерий и грибков, питающихся сахаром и обработанной пищей. Благодаря этому употребление этого продукта позволяет снижать воспаление и укреплять защитные силы организма.

