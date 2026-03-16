Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
16 марта 2026 в 15:04

Диетолог перечислила полезные свойства спаржи

Диетолог Соломатина: употребление спаржи облегчает нагрузку на печень

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Употребление спаржи облегчает нагрузку на печень и поджелудочную железу, улучшает микрофлору кишечника, укрепляет иммунитет, уменьшает воспалительные процессы и замедляет общее старение организма, заявила «Вечерней Москве» диетолог Елена Соломатина. Кроме того, этот продукт полезен для репродуктивной системы за счет содержания фолиевой кислоты, а также для сердца и сосудов благодаря калию в составе.

Содержащиеся в спарже пищевые волокна помогают контролировать аппетит. Они создают объем в желудке, снижают выработку грелина — гормона голода. Это помогает избежать переедание. Спаржа снижает риск развития ожирения печени и берет на себя функцию очистки этого органа. Полезные бактерии используют пищевые волокна для выработки пребиотических жирных кислот, нормализующих уровень сахара и холестерина в крови. Это тоже облегчает нагрузку на печень и поджелудочную железу, — отметила Соломатина.

Она уточнила, что большая часть иммунитета сосредоточена в кишечнике. Именно пищевые волокна, которыми богата спаржа, подавляют рост вредных бактерий и грибков, питающихся сахаром и обработанной пищей. Благодаря этому употребление этого продукта позволяет снижать воспаление и укреплять защитные силы организма.

Ранее диетолог-нутрициолог Роман Пристанский заявил, что во время похудения нельзя сокращать количество жиров. Он отметил, что такие нутриенты жизненно необходимы организму.

продукты
диетологи
здоровье
рацион
Самое популярное
Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей
Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.