«Это зло»: диетолог раскрыла, можно ли есть шаурму и сахар Диетолог Королева: шаурма и продукты с сахаром могут быть опасны для здоровья

Шаурма может быть очень вредной, рассказала NEWS.ru диетолог кандидат медицинских наук Маргарита Королева. По ее словам, также не стоит есть продукты с сахаром. Она отметила, что избыток этого продукта может спровоцировать сахарный диабет или набор лишнего веса.

Вредной может быть даже обычная шаурма, ведь мы не знаем точно, как было приготовлено мясо. Возможно, от него будет больше вреда, чем пользы. Сахар — это зло, особенно для людей, у кого есть поломки по углеводному обмену. Они могут не только накопить избыток массы, но и получить сахарный диабет и другие проблемы в организме, — назвала вредные продукты диетолог.

Более полезной альтернативой являются сладости натурального происхождения. В составе овощей, фруктов и ягод достаточно менее вредного сахара.

Шоколад с 80–85% какао и сладкий, и полезный. Этого достаточно, чтобы наши вкусовые рецепторы «побаловать», — заметила специалист.

Ранее стало известно, что более половины россиян брезгуют есть шаурму. Оказалось, что многие покупают ее в ларьках и едят на ходу, другие же предпочитают домашний аналог блюда. Согласно опросу, некоторые отравились на вокзале.