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14 июня 2026 в 22:19

Раскрыты масштабы пожара в жилом доме в Самаре

МЧС: в Самаре локализован пожар на площади 300 кв. метров на двух этажах

МЧС России МЧС России Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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В многоквартирном доме в Самаре после хлопка газа тушат возгорание в квартирах первого подъезда со второго по четвертый этаж, сообщает региональное МЧС. Пожар был локализован на площади 300 квадратных метров.

Предварительно, погибших нет. Однако семь человек, включая двух детей, были спасены и направлены на медицинский осмотр. Для ликвидации возгорания задействовано 111 человек и 32 единицы техники, из них 67 человек и 16 единиц техники от МЧС России. В настоящее время выясняются причины произошедшего.

Ранее очевидцы сообщали, что мощный взрыв в многоэтажке в Самаре был слышен вечером, а столб дыма было видно за несколько километров от места происшествия. Спасатели эвакуировали жителей по лестницам.

До этого мощный пожар произошел на территории производственной площадки в Заельцовском районе Новосибирска. По информации МЧС, возгоранию присвоили повышенный ранг сложности. По предварительным данным, ЧП могло произойти на территории завода «Экран», который является крупным поставщиком электрооборудования и стекольной продукции.

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