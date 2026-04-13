Диетолог раскрыла, чем лучше всего кормить мужа Диетолог Королева: мужа лучше кормить мясом и рыбой

Мужчине среднего возраста необходимо есть мясо и рыбу несколько раз в неделю, заключила в беседе NEWS.ru кандидат медицинских наук диетолог Маргарита Королева. По ее словам, продукты для этого лучше нарезать заранее порционно и заморозить в холодильнике.

Представим мужчину среднего возраста, который занимается фитнесом два раза в неделю. Источники полноценного белка нужны ему обязательно, чтобы поддерживать работоспособность и состояние мышечных волокон. Допустим, рыбу ему нужно есть два-три раза в неделю. Мясо птицы и животного происхождения — два или четыре. Его можно разделить порционно и заморозить в пищевых мешочках, — сообщила Королева.

По ее словам, пропустив мясо через мясорубку, можно сформировать котлеты и стейки. Овощи можно купить на неделю и также заморозить. Из фруктов, ягод и сухофруктов можно сделать определенные заготовки, чтобы брать их на работу, отметила специалист.

Ранее стало известно, что блюда из гороха насыщают надолго, что помогает избежать частых перекусов в течении дня. Также в горохе есть множество витаминов группы B, которые важны для нервной системы, качества сна и профилактики стресса.