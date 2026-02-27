Назван неочевидный продукт, богатый магнием

Горох богат магнием, который необходим для снижения стресса и нормализации сна, заявила NEWS.ru тренер-нутрициолог Ольга Яблокова. По ее словам, эта бобовая культура также содержит значительное количество витаминов группы B, калия и железа, что делает ее ценной для поддержания здоровья нервной системы и сердца.

Сухой горох содержит в среднем около 20–23 граммов белка на 100 граммов продукта. Это делает его подходящим вариантом для тех, кто стремится разнообразить рацион и увеличить долю растительного белка. Блюда из гороха насыщают надолго, что помогает избежать частых перекусов. Кроме белка в горохе есть множество витаминов группы В, участвующих в обмене веществ и важных для нервной системы, а также микроэлементов. Эта бобовая культура богата магнием, который крайне важен для качества сна и снижения стресса. Имеется и калий, поддерживающий работу сердца, — пояснила Яблокова.

Она добавила, что пищевые волокна в составе гороха работают комплексно. По ее словам, растворимая клетчатка способствует снижению «плохого» холестерина. Также нутрициолог отметила, что этот бобовый продукт уменьшает уровень сахара в крови.

Горох богат пищевыми волокнами, как растворимыми, которые помогают снижению уровня плохого холестерина, так и нерастворимыми, улучшающими перистальтику кишечника. Исследования показывают, что регулярное употребление бобовых связано со снижением риска сердечно-сосудистых заболеваний и улучшениями показателей уровня сахара в крови. Это вызвано питательной ценностью гороха, а также средним гликемическим индексом, который не приводит к резкому скачку сахара, — резюмировала Яблокова.

Ранее диетолог Андрей Бобровский заявил, что бобовые являются продуктом для долголетия. По его словам, к ним относятся фасоль, горох, чечевица, нут и люпин. Специалист также призвал не гнаться за модными суперфудами, а обратить внимание на привычную и полезную еду.