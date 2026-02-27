Зимняя Олимпиада — 2026
27 февраля 2026 в 06:30

Юрист ответил, чем может обернуться токсичная шутка для начальника

Юрист Русяев: шуточное оскорбление грозит начальнику штрафом до 100 тыс. рублей

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Шуточное оскорбление сотрудника со стороны начальника может привести к штрафу до 100 тыс. рублей, заявил NEWS.ru юрист Илья Русяев. По его словам, для защиты своих прав следует обращаться в трудовую инспекцию.

Многие терпят унижения от руководства, думая, что токсичная атмосфера — это просто стиль управления. На самом деле Трудовой кодекс прямо закрепляет принцип защиты достоинства работника в период трудовой деятельности. За оскорбление должностное лицо получает штраф 30–50 тыс. рублей. Если оно было публичным, например при всем отделе или в рабочем чате, взыскание вырастает до 50–100 тыс. рублей. Для государственных и муниципальных должностных лиц предусмотрены отдельные составы, вплоть до дисквалификации. Помимо штрафа, работодатель вправе применить к такому руководителю дисциплинарное взыскание: замечание, выговор или увольнение, — предупредил Русяев.

Он подчеркнул, что ключевым элементом является характер оскорбления. По словам Русяева, грубое унижение, использование ненормативной лексики и демонстративное пренебрежение создают серьезную угрозу административного наказания. В то же время, указал юрист, токсичные шутки без явных неприличных элементов могут не подпадать под КоАП, но все же остаются поводом для обращения в трудовую инспекцию.

Каналов защиты несколько, и они друг друга не исключают. Для прекращения поведения внутри компании подается письменная жалоба в HR, вышестоящему руководителю или собственнику с просьбой провести служебную проверку. Для защиты трудовых прав работает обращение в государственную инспекцию труда. Для наказания именно за оскорбление подается заявление в прокуратуру по месту жительства, потому что возбуждение дела относится к компетенции прокурора. Для взыскания денежной компенсации морального вреда подается иск в суд, — добавил Русяев.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Он заключил, что ключевой недостаток большинства жалоб заключается в отсутствии доказательств. По словам юриста, прокуратура требует, чтобы доводы об оскорблении были подкреплены показаниями свидетелей, видеозаписями или скриншотами переписки. Русяев также предупредил, что важно фиксировать каждый эпизод: дату, время, место и содержание высказываний, а также состав участников.

Ранее директор департамента организационного развития Роскачества Евгения Ганькина заявила, что сотрудник вправе не отвечать на звонки руководства в нерабочее время. По ее словам, это считается привлечением к труду в личное время и требует официального документального регулирования.

