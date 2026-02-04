Зимняя Олимпиада — 2026
Стало известно, как могут наказать начальство за холод в офисе

Эксперт по ЖКХ Бондарь: холодный офис чреват для юрлица штрафом в 50 тыс. рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Нарушение температурного режима в офисе может повлечь за собой административную ответственность для юридического лица в виде штрафа до 50 тыс. рублей, заявил NEWS.ru общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь. По его словам, сумма взыскания может возрасти, если руководство не обратит внимания на проблему.

Когда в офисе становится холодно, могут возникать нарушения условий труда. Сотрудник вправе обратить на это внимание руководства и, возможно, временно прекратить работу, пока проблему не решат. После этого начальство обязано исправить недочеты, связанные с теплом. Если руководство игнорирует эти требования, можно обратиться в Государственную инспекцию труда. В данном случае за нарушение трудового законодательства возможный штраф для должностных лиц составляет 1–20 тыс. рублей, а для юридических — 30–50 тыс. При повторном инциденте суммы могут быть значительно выше, а в отдельных случаях возможна приостановка деятельности компании, — предупредил Бондарь.

Он подчеркнул, что в холодное время года, когда температура на улице опускается ниже +10 °C, для обычного работника офиса наиболее подходящая температура в помещении должна составлять от +22 до +24 °C, а минимально допустимая — +21 °C. По словам эксперта, такие стандарты определены санитарными нормами, однако в Трудовом кодексе нет прямого указания, которое автоматически сокращало бы рабочий день на час при температуре +20 °C.

Важно не просто перестать работать, а зафиксировать ситуацию. Например, можно написать служебную записку, где указать измеренную температуру и сослаться на нормы. Шансы добиться справедливости повышаются, когда работник сам следует установленному порядку. Пока проблема не решена, сотруднику должны предложить работу в нормальных условиях. Если такой возможности нет, то отстранить от работы с сохранением выплат: не меньше двух третей среднего заработка, — резюмировал Бондарь.

Ранее юрист Михаил Салкин заявил, что привлечение сотрудника к работе в период его отпуска может привести к штрафам. Однако, по его словам, звонки в нерабочее время не являются нарушением закона.

Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
