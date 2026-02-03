Зимняя Олимпиада — 2026
03 февраля 2026 в 07:15

Юрист ответил, что грозит за привлечение сотрудника к работе в отпуске

Юрист Салкин: за привлечение сотрудника к работе в отпуске грозит штраф

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Привлечение работника к труду в период его отпуска может повлечь за собой штрафные санкции, заявил NEWS.ru юрист Михаил Салкин. В то же время, по его словам, звонки в нерабочее время ненаказуемы.

Риски штрафа для работодателя возникают не из-за самого звонка во время отпуска, а если он фактически превращается в привлечение к работе: сотруднику дают поручения, требуют отчеты, вызывают на созвоны или просят подписывать документы. В таком случае это может квалифицироваться как нарушение трудового законодательства. За это предусмотрены взыскания: для должностных лиц — 1–5 тыс. рублей, для юридических — 30–50 тыс. рублей, — предупредил Салкин.

Он добавил, что отпуск — это время отдыха, когда работник освобожден от трудовых обязанностей. По словам юриста, Роструд прямо говорит, что человек имеет право не отвечать на рабочие звонки в этот период и это не должно иметь негативных последствий.

Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина заявила, что работодатели не могут удерживать сотрудников без отпуска более двух лет подряд. По ее словам, за это нарушение компании могут оштрафовать на сумму до 70 тыс. рублей.

отпуска
штрафы
юристы
работа
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Софья Якимова
С. Якимова
