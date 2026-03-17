Танкер у берегов ОАЭ получил повреждения от неизвестного снаряда

Танкер, находившийся на якоре в 23 милях к востоку от Фуджейры, получил незначительные повреждения после попадания неизвестного снаряда, сообщили в Управлении морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при ВМС страны. В результате инцидента никто из членов экипажа не пострадал.

Воздействия на окружающую среду не зафиксировано, — говорится в сообщении.

Фуджейра является ключевым логистическим узлом страны. В городе расположен крупнейший порт ОАЭ и один из немногих действующих нефтяных терминалов региона.

Ранее сообщалось, что танкер получил повреждения в результате попадания снаряда в 42,5 км от эмиратского порта Фуджейра. При атаке члены экипажа не пострадали, само судно получило незначительный урон. Представители UKMTO не предоставили сведений о воздействии на окружающую среду при повреждении судна. Кто именно атаковал танкер у берегов ОАЭ, также неизвестно.

До этого танкер загорелся после удара в водах у Объединенных Арабских Эмиратов недалеко от Шарджи. Предполагалось, что судно может принадлежать США. В Сети также распространились кадры после инцидента. На видео было видно, как над танкером поднимаются высокий столб огня и густой дым.