17 марта 2026 в 09:28

Танкер у берегов ОАЭ получил повреждения от неизвестного снаряда

Танкер, находившийся на якоре в 23 милях к востоку от Фуджейры, получил незначительные повреждения после попадания неизвестного снаряда, сообщили в Управлении морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при ВМС страны. В результате инцидента никто из членов экипажа не пострадал.

Воздействия на окружающую среду не зафиксировано, — говорится в сообщении.

Фуджейра является ключевым логистическим узлом страны. В городе расположен крупнейший порт ОАЭ и один из немногих действующих нефтяных терминалов региона.

Ранее сообщалось, что танкер получил повреждения в результате попадания снаряда в 42,5 км от эмиратского порта Фуджейра. При атаке члены экипажа не пострадали, само судно получило незначительный урон. Представители UKMTO не предоставили сведений о воздействии на окружающую среду при повреждении судна. Кто именно атаковал танкер у берегов ОАЭ, также неизвестно.

До этого танкер загорелся после удара в водах у Объединенных Арабских Эмиратов недалеко от Шарджи. Предполагалось, что судно может принадлежать США. В Сети также распространились кадры после инцидента. На видео было видно, как над танкером поднимаются высокий столб огня и густой дым.

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей
