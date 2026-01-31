Работодателей предупредили о штрафах за скопившиеся отпуска у сотрудников Депутат Стенякина: работодателям грозит штраф за скопившиеся отпуска сотрудников

Работодатели не имеют права «передерживать» подчиненных без отпуска более двух лет подряд, напомнила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина. По ее словам, которые приводит ТАСС, за это компаниям грозят штрафы до 70 тыс. рублей.

Если в организации у сотрудников отпуска копятся по несколько лет, трудовая инспекция может выписать за это штраф компании или руководителю, — предупредила депутат.

Она добавила, что продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска составляет 28 дней. При этом в трудовом законодательстве закреплено, что неизрасходованную часть отпуска можно перенести на следующий год только в исключительных случаях.

Ранее глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил, что если сотрудник опоздал на работу по уважительной причине, то работодатель не должен вводить против него санкции. Однако человек должен обязательно заранее проинформировать начальство о форс-мажоре, уточнил депутат.