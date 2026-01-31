Россиянам объяснили, как опоздать на работу и не нарваться на штраф

Россиянам объяснили, как опоздать на работу и не нарваться на штраф Нилов: за опоздание на работу по уважительной причине можно избежать штрафа

Если сотрудник опоздал на работу по уважительной причине, то работодатель не должен вводить против него санкции, заявил в беседе с Lenta.ru глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Однако человек должен обязательно заранее проинформировать начальство о форс-мажоре, уточнил депутат.

Есть объективные причины, по которым работник не успевает [на работу]. <...> Это может быть связано с тем, что лифт застрял, какая-то катастрофа произошла, погодные условия. То есть ситуации могут быть самые разные, — отметил Нилов.

Если избежать опоздания сотрудник никак не мог в силу независящих от него обстоятельств, то это не должно повлечь никакого дисциплинарного взыскания, добавил парламентарий. При необходимости руководитель имеет право запросить объяснительную записку, резюмировал он.

Ранее HR-эксперт Анна Сайгина рассказала, что работника могут лишить премии за систематические опоздания без уважительной причины. Как только человек осознал, что опоздает, ему следует сразу же сообщить об этом руководителю. Кроме того, сотрудникам, работающим совместно с кем-то или клиентами, нужно предупредить их о задержке или переносе встречи, объяснила специалист.