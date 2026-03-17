Россияне стали чаще заходить на сайты по отпечатку пальца и скану лица

По данным «ВКонтакте», россияне стали в два раза чаще заходить на сайты по отпечатку пальца и скану лица. Рост зафиксировали в сервисе авторизации VK ID, которым пользуются 133 млн человек в месяц.

Мы развиваем беспарольные способы авторизации, чтобы вход в сервисы был быстрым и удобным для пользователей, а бизнес получал более высокий процент успешных авторизаций за счет снижения порога входа, — рассказал директор бизнес-юнита по экосистемным сервисам VK Иван Смирнов.

Сейчас через VK ID можно войти на 50 тыс. сайтов и приложений, включая сервисы VK. За год аудитория беспарольных сценариев выросла на 16% и достигла 58 млн пользователей, такие методы упрощают вход, помогают защитить аккаунт и снижают количество ошибок при авторизации.

