«Одноклассники» отметили интерес рекламодателей к пользователям старше 35 лет

В социальной сети «Одноклассники» зафиксировали интерес рекламодателей к пользователям старше 35 лет. Специалисты провели анализ динамики рекламной активности брендов.

Всего с начала 2026 года общее число рекламных кампаний, нацеленных на пользователей в возрасте более 35 лет, увеличилось на 23% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Общее число показов рекламы для этой аудитории также увеличилось на 19%.

Мы видим устойчивый рост интереса брендов к аудитории старше 35 лет в «Одноклассниках». Этот сегмент органически растет и остается одним из самых активных на платформе — люди больше читают, смотрят и взаимодействуют с контентом. Кроме того, пользователи этой возрастной категории демонстрируют высокий отклик на рекламные предложения и чаще переходят к целевым действиям, — рассказал руководитель группы по рекламной монетизации в ОК Игорь Инкулец.

Наибольший рост отметили в категории «Здоровье и здоровый образ жизни», «Образование», «Покупки», «Новости и политика», «Недвижимость», «Еда и напитки», а также «Игры». Наиболее популярным каналом размещения стала лента «Одноклассников».

Ранее «Одноклассники» выяснили, что люди старше 50 лет чаще замечают видеорекламу и объявления в ленте социальных сетей. Также популярна оказалась реклама между короткими видео или фото в «Моментах/Историях».