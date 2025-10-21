Стало известно, куда перешла аудитория запрещенного Instagram

Больше трети (32%) аудитории брендов из Instagram (деятельность в РФ запрещена) после введения запрета на рекламу в этой соцсети перешла в мессенджер Telegram, показывает исследование Getblogger. Согласно рейтингу, еще 25% пользователей перешли в VK, 20% — на YouTube, 11% — на Rutube и 7% — в TikTok, передает «Коммерсант».

При этом сумма рекламных бюджетов, которые были перераспределены с Instagram на другие соцсети за сентябрь и октябрь, достигла 1,2 млрд рублей. При этом ранее весь годовой бюджет рекламы в запрещенной соцсети оценивался в 6,2 млрд рублей.

Гендиректор компании, которая провела исследование, Марина Кондрашова отметила, что есть тенденция на снижение количества аудитории во всех социальных сетях. По ее мнению, у людей упал интерес к контенту, а также их отталкивает избыток рекламы.

Более 20% пользователей перестали следить за блогерами вовсе, — поделилась она.

Ранее соцсеть «ВКонтакте» выяснила, что пользователи ценят в историях, публикуемых в Сети, искренность и естественность. Такие посты вызывают в шесть раз больше вовлеченности, чем тщательно обработанный контент.