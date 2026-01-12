Сомнолог назвала идеальные температуру и влажность для здорового сна Сомнолог Лебедева: идеальной температурой для спальни являются 18–20 градусов

Идеальными температурой и влажностью для спальни являются 18–20 градусов Цельсия и 40–60% соответственно, рассказала NEWS.ru сомнолог Дарья Лебедева. По ее словам, поддерживать показатели помогут кондиционер, проветривание или увлажнитель воздуха.

Температура и влажность — основа микроклимата. Для спальни оптимально 18–20 °C. Влажность лучше поддерживать в диапазоне 40–60%. Помогут кондиционер с функцией осушения, увлажнитель воздуха или регулярное проветривание, — добавила Лебедева.

Эксперт подчеркнула, что в спальне не должно быть хлама, рабочей техники или ярких раздражителей. Интерьер в спокойных, приглушенных тонах и отсутствие сильных запахов настраивают на расслабление, утверждает сомнолог.

Ранее член Ассоциации сомнологов, врач отделения медицины сна Алена Гаврилова заявила, что при дефиците сна будет полезно отдохнуть в обеденный перерыв. По ее словам, тем, кто страдает бессонницей, дневной сон, наоборот, противопоказан.

Врач общей практики Елена Павлова ранее заявила, что недостаток сна значительно увеличивает вероятность преждевременной смерти. По ее словам, при систематическом недосыпе также возрастает риск развития инфекционных и неврологических заболеваний.