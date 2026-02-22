Зимняя Олимпиада — 2026
22 февраля 2026 в 02:53

В Москве назвали условие сохранения переговоров по Закавказью

Галузин: РФ хочет сохранить формат женевских консультаций по Закавказью

Михаил Галузин Михаил Галузин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Россия настаивает на продолжении международного диалога по Закавказью, но при условии смены переговорной площадки, заявил газете «Известия» заместитель главы МИД РФ Михаил Галузин. Швейцария, как текущее место проведения консультаций, утратила статус нейтральной.

Дипломат подчеркнул, что Москва поддерживает сохранение Женевского формата дискуссий, однако выступает за перенос встреч в другую страну. Причиной Галузин назвал утрату Берном нейтрального статуса из-за его политической позиции по Украине. Дипломат подчеркнул, что для продуктивной работы необходима страна, которая устроит всех без исключения участников.

Нужна площадка, которая устраивала бы все стороны. Пока такой нет, и мы ездим в Женеву, потому что надо продолжать формат, который имеет важнейшее значение, — пояснил Галузин.

Женевские дискуссии до сих пор остаются единственным каналом связи между Сухумом, Тбилиси и Цхинвалом с 2008 года. Недавний 65-й раунд переговоров, прошедший в ноябре, не принес прорывных решений: сторонам лишь удалось согласовать даты следующей встречи на март.

Ранее стало известно, что импорт электроэнергии из России в Грузию в январе 2026 года вырос почти в 42 раза по сравнению с прошлым годом. Стоимость поставок достигла $7,95 млн (около 610,1 млн рублей), что стало максимумом с весны 2022 года.

Швейцария
Россия
Грузия
Абхазия
