19 февраля 2026 в 21:48

Закупки российского электричества Грузией достигли рекорда с весны 2022

Импорт электроэнергии из России в Грузию вырос в 42 раза в январе 2026 года

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Импорт электроэнергии из России в Грузию в январе 2026 года вырос почти в 42 раза по сравнению с прошлым годом, передает РИА Новости со ссылкой на данные грузинской статслужбы. Стоимость поставок достигла $7,95 млн (около 610,1 млн рублей), что стало максимумом с весны 2022 года.

В январе Грузия также закупала электричество у Турции, Армении и Азербайджана. Поставки из Турции возобновились в декабре впервые с апреля 2021 года.

Общий объем импорта российской электроэнергии в Грузию за 2025 год снизился на 8%. По итогам прошлого года поставки составили $11,5 млн.

Ранее стало известно, что Словакия может остановить подачу электроэнергии на Украину в условиях прекращения поставок нефти по нефтепроводу «Дружба», заявил премьер-министр европейской страны Роберт Фицо. Он обратился к украинскому президенту Владимиру Зеленскому. По словам Фицо, если для Киева сотрудничество с Братиславой не имеет никакой ценности, его можно прекратить.

До этого Южная Корея нарастила импорт российских креветок до максимальных за последние несколько лет $54 млн (4,1 млрд рублей). Более высокий показатель служба фиксировала только в декабре 2023 года, когда объем импорта составил $63,2 млн (более 4,8 млрд рублей).

