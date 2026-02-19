Закупки российского электричества Грузией достигли рекорда с весны 2022 Импорт электроэнергии из России в Грузию вырос в 42 раза в январе 2026 года

Импорт электроэнергии из России в Грузию в январе 2026 года вырос почти в 42 раза по сравнению с прошлым годом, передает РИА Новости со ссылкой на данные грузинской статслужбы. Стоимость поставок достигла $7,95 млн (около 610,1 млн рублей), что стало максимумом с весны 2022 года.

В январе Грузия также закупала электричество у Турции, Армении и Азербайджана. Поставки из Турции возобновились в декабре впервые с апреля 2021 года.

Общий объем импорта российской электроэнергии в Грузию за 2025 год снизился на 8%. По итогам прошлого года поставки составили $11,5 млн.

Ранее стало известно, что Словакия может остановить подачу электроэнергии на Украину в условиях прекращения поставок нефти по нефтепроводу «Дружба», заявил премьер-министр европейской страны Роберт Фицо. Он обратился к украинскому президенту Владимиру Зеленскому. По словам Фицо, если для Киева сотрудничество с Братиславой не имеет никакой ценности, его можно прекратить.

