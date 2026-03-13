13 марта 2026 в 18:28

В Иране раскрыли, сколько женщин и детей загубили атаки США и Израиля

Минздрав Ирана: более 400 женщин и детей погибли при атаках США и Израиля

В Тегеране состоялась траурная церемония по двум сотрудникам Красного Полумесяца, погибшим в результате израильского удара по машине скорой помощи Красного Полумесяца
Фото: Ircs/Keystone Press Agency/Global Look Press
Более 400 женщин и несовершеннолетних стали жертвами атак США и Израиля на Иран, сообщило министерство здравоохранения исламской республики. Ведомство представило подробную статистику по погибшим и пострадавшим в результате ударов, передает агентство ISNA.

Погибших женщин — 223. Лиц, не достигших 18-летнего возраста — 202, не достигших пяти лет — 12, — сказано в сообщении.

Ранения получили не менее 2729 женщин и 1190 несовершеннолетних, уточнили в Минздраве. Атаки также затронули медицинскую инфраструктуру страны. В ведомстве сообщили о гибели 16 сотрудников сферы здравоохранения. Повреждения получили 32 кареты скорой помощи и 152 медицинских центра, шесть из них пришлось эвакуировать.

Общее число погибших, по данным постоянного представителя Ирана при ООН Амира Саида Иравани, превысило 1,3 тыс. человек, однако эти данные не обновлялись с 7 марта. Количество пострадавших в Иране на 10 марта составляло более 15 тыс. человек, отметил дипломат.

Ранее глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что Военно-воздушные силы США совместно с израильскими ВВС нанесли удары по более чем 15 тыс. целей на территории Ирана. По его словам, операция носила масштабный характер и затронула множество объектов.

