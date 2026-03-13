Сын украинского банкира устроил страшную расправу над отцом в Италии

Сын украинского банкира Адарича задушил отца и выкинул из окна в Италии

Сын украинского банкира Александра Адарича Игорь задушил собственного отца, а затем выкинул бездыханное тело из окна итальянской гостиницы, сообщила газета Corriere della Sera. Отмечается, что 33-летнего наследника задержали 27 февраля.

Александр Адарич был уже мертв, когда 23 января упал с четвертого этажа здания на улице Нерино. На это указывали следы на шее 54-летнего бывшего украинского банкира. Вскрытие тела жертвы это подтверждает, — отметили в издании.

Ранее сообщалось, что в помещении, где произошла расправа, полиция обнаружила несколько документов с фотографией погибшего, оформленных при этом на разные имена и под другими гражданствами. Следователи изучили камеры наблюдений и обратили внимание на двух подозрительных человек, которые в спешке покидали здание.

До этого Полицейская служба Европейского союза (Европол) помогла силовикам Украины, Польши и Молдавии разгромить международную банду производителей синтетических наркотиков. Операцию провели с 12 по 17 февраля 2026 года. Силовики нагрянули с проверками примерно на 510 объектов на Украине и в Польше.

