В Петербурге накрыли группу теневых банкиров В Петербурге теневые банкиры вывели за рубеж 600 млн под видом оплаты контрактов

В Санкт-Петербурге пресекли деятельность организованной группы так называемых теневых банкиров, сообщила пресс-служба управления МВД по городу. Операцию провели сотрудники экономической полиции совместно с представителями УФСБ и Северо-Западной оперативной таможни. Злоумышленники вывели за границу 600 млн рублей.

Сотрудники экономической полиции ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области совместно с представителями УФСБ и Северо-Западной оперативной таможни пресекли деятельность организованной группы, подозреваемой в незаконном выводе денежных средств за рубеж и ведении незаконной банковской деятельности, — говорится в сообщении.

По данным следствия, в схеме участвовали трое человек — женщина и двое мужчин. Они организовали канал перевода денег под видом оплаты фиктивных внешнеторговых контрактов. В банки предоставлялись подложные документы о поставках стройматериалов и других товаров, которые в действительности никуда не поставлялись. На основании этих документов многомиллионные суммы переводились на счета иностранных компаний.

Кроме того, злоумышленники выполняли функции теневых банкиров, обналичивая средства через подконтрольные им фирмы. Общий оборот превысил 600 млн рублей, а их собственный доход от незаконной деятельности составил 24 млн рублей. В ходе обысков у фигурантов изъяли технику, телефоны и наличные деньги.

