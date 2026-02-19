Европол накрыл международную наркоимперию во главе с украинцем Европол сообщил о ликвидации действовавшей в трех странах наркосети

Полицейская служба Европейского союза (Европол) помогла силовикам Украины, Польши и Молдавии разгромить международную банду производителей синтетических наркотиков, передает Reuters. Операцию провели с 12 по 17 февраля 2026 года.

Силовики нагрянули с проверками примерно на 510 объектов на Украине и в Польше. В результате закрыли 36 подпольных лабораторий и 74 склада с готовыми наркотиками. Под следствие попали 129 человек, 103 из них уже задержали.

По данным Европола, преступная группировка орудовала на Украине, в Белоруссии и Молдавии. Руководил всем украинец. Именно он открывал подпольные лаборатории, закупал туда оборудование и химию.

Как выяснили следователи, главарь банды был тесно связан с польскими преступниками. Через легальные фирмы он завозил прекурсоры и нужные химикаты. Расследование еще идет — проверяют, где еще успели наследить наркоторговцы.

Ранее заместитель секретаря Совета безопасности России Александр Гребенкин заявил, что Украина использует наркобизнес в целях навредить гражданам России. По его словам, в 2025 году на территориях Костромской, Новосибирской и Кемеровской областей были выявлены и ликвидированы нарколаборатории, созданные украинскими организованными преступными формированиями.