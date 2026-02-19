Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
19 февраля 2026 в 16:29

Европол накрыл международную наркоимперию во главе с украинцем

Европол сообщил о ликвидации действовавшей в трех странах наркосети

Европол Европол Фото: Yuriko Nakao/AFLO/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Полицейская служба Европейского союза (Европол) помогла силовикам Украины, Польши и Молдавии разгромить международную банду производителей синтетических наркотиков, передает Reuters. Операцию провели с 12 по 17 февраля 2026 года.

Силовики нагрянули с проверками примерно на 510 объектов на Украине и в Польше. В результате закрыли 36 подпольных лабораторий и 74 склада с готовыми наркотиками. Под следствие попали 129 человек, 103 из них уже задержали.

По данным Европола, преступная группировка орудовала на Украине, в Белоруссии и Молдавии. Руководил всем украинец. Именно он открывал подпольные лаборатории, закупал туда оборудование и химию.

Как выяснили следователи, главарь банды был тесно связан с польскими преступниками. Через легальные фирмы он завозил прекурсоры и нужные химикаты. Расследование еще идет — проверяют, где еще успели наследить наркоторговцы.

Ранее заместитель секретаря Совета безопасности России Александр Гребенкин заявил, что Украина использует наркобизнес в целях навредить гражданам России. По его словам, в 2025 году на территориях Костромской, Новосибирской и Кемеровской областей были выявлены и ликвидированы нарколаборатории, созданные украинскими организованными преступными формированиями.

Европол
наркотики
украинцы
криминал
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Сон по сезону: как менять текстиль весной, летом и зимой
В РЖД решили «избавиться» от многомиллиардных активов
Педиатр раскрыла неочевидную проблему у детей с ожирением
В Тайване настоятеля храма стошнило на президента в прямом эфире
Ледяной туман и холод до -10? Погода в Москве в конце февраля: чего ждать
Буланова ответила, часто ли забывает тексты своих песен
«Обещал и сделал»: ски-альпинист Филиппов принес РФ первую медаль Олимпиады
Африканская страна объявила о переходе к новому этапу отношений с Россией
Автоэксперт напомнил, как вести себя на дороге в снегопад
Филиппинцев эвакуируют из-за природного катаклизма
В США заявили о провале европейского истребителя шестого поколения
Почти 30 рейсов отменили в Москве из-за мощного снегопада
В Швеции раскрыли, сколько выделят Украине
«Вне закона»: генерал об участии иностранных пилотов в конфликте на Украине
Ски‑альпинист Никита Филиппов: карьера, личная жизнь, серебро Олимпиады
Стало известно о приезде родителей Яниса Тиммы в РФ для суда с Седоковой
Волочкова рассказала, во сколько ей обошлась операция в Германии
«Я ничего не скрываю»: Ягудин порадовался провалу Плющенко
Бывшему принцу Эндрю может грозить пожизненное заключение
Украинская модель попалась на «торговле» своими подругами для Эпштейна
Дальше
Самое популярное
Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе
Спорт

Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе

Олимпиада-2026: новости 18 февраля, результат Петросян, шанс на золото
Спорт

Олимпиада-2026: новости 18 февраля, результат Петросян, шанс на золото

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее
Общество

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.