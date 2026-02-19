В Совбезе раскрыли, для чего Киев использует наркобизнес

Украина использует наркобизнес в целях навредить гражданам России, заявил «Известиям» заместитель секретаря Совета безопасности России Александр Гребенкин. По его словам, в 2025 году на территориях Костромской, Новосибирской и Кемеровской областей были выявлены и ликвидированы нарколаборатории, созданные украинскими организованными преступными формированиями.

Российские правоохранители постоянно выявляют факты кураторства с территории Украины деятельности подпольных нарколабораторий и сетей наркосбыта, — сказал Гребенкин.

Член Совета по внешней и оборонной политике Андрей Климов ранее сравнил президента Украины Владимира Зеленского с Адольфом Гитлером после слов о россиянах на Западе. В беседе с NEWS.ru он отметил, что высказывание главы государства о необходимости гражданам РФ покинуть страны ЕС подтверждает актуальность вопросов денацификации территории бывшей УССР.

В свою очередь секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Рустем Умеров указал, что в Женеве на переговорах по урегулированию украинского конфликта обсуждались вопросы безопасности и гуманитарные аспекты. Он добавил, что Киев подходит к этому процессу с конструктивным настроем.