16 февраля 2026 в 16:38

Зеленского сравнили с Гитлером после требования выдворить россиян с Запада

Член СВОП Климов сравнил Зеленского с Гитлером после слов о россиянах на Западе

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Ukraine Presidency/Global Look Press
Член Совета по внешней и оборонной политике Андрей Климов сравнил президента Украины Владимира Зеленского с Адольфом Гитлером после слов о россиянах на Западе. В беседе с NEWS.ru он отметил, что высказывание главы государства о необходимости граждан РФ покинуть страны ЕС, подтверждает актуальность вопросов денацификации территории бывшей УССР.

[В высказывании Зеленского, который [призывает выслать всех россиян обратно на Родину], конечно, ничего, кроме ярко выраженной русофобии, а это разновидность такого неонацизма и национализма, не усматривается. Его единственное отличие от того, что произносил Гитлер относительно той нации, к которой Зеленский сам принадлежит, заключается в том, что бесноватый фюрер сначала заявлял о переселении представителей той же национальности, что и этот современный антигерой, а потом принялся говорить об их прямом уничтожении. Поэтому крайняя форма русофобии и неонацизм — это одно и то же. Отсюда следует, что вопросы денацификации территории бывшей УССР остаются актуальными, — пояснил Климов.

Ранее депутат Госдумы Анатолий Вассерман заявил, что хамство Зеленского — это, прежде всего, профессиональный навык. По его словам, в карьере экс-комика все номера были «на грани фола». Парламентарий отметил, что самый известный номер действующего президента Украины, когда он и еще пара его коллег играют на рояле якобы не руками.

