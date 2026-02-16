В Госдуме объяснили природу хамства Зеленского

Хамство президента Украины Владимира Зеленского — это, прежде всего, профессиональный навык, заявил NEWS.ru. депутат Госдумы Анатолий Вассерман. По его словам, в карьере экс-комика все номера были «на грани фола».

Хамство Зеленского родом из его профессии актера. Он сделал свою карьеру прежде всего как комик. И значительная часть его комических номеров была, как говорится, на грани фола, и он просто привык к такой манере поведения настолько, что не меняет ее, даже став во главе республики, — отметил Вассерман.

Самый известный его номер, когда он и еще пара его коллег играют на рояле якобы не руками, напомнил собеседник. Выглядело это действительно не очень пристойно.

Вот большая часть шуток «Квартала 95» действительно была на грани приличия, и Зеленский просто привык к такому стилю. То есть это у него издержки предыдущий профессии. И относиться к ним надо именно как комическим номерам: смеяться и не принимать всерьез. Зеленского как политика вообще нельзя принимать всерьез, — заключил парламентарий.

Во время Мюнхенской конференции Зеленский в очередной раз оскорбил премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. По мнению украинского политика, европейскому коллеге следовало бы озаботиться состоянием своей фигуры.