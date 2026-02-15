В Госдуме поставили Зеленского на место после его хамских выходок

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что имеет право вести себя по-хамски и выдвигать любые требования, однако это не так, заявил депутат Госдумы Амир Хамитов. По его словам, реальность показывает обратное, передает РИА Новости.

Складывается впечатление, что Зеленский уверен, что ему позволено хамить, требовать всего подряд, и его мнение будет кому-то интересно, а каждая реплика будет встречаться аплодисментами. Однако реальность, как мы видим, прямо противоположная, — сказал Хамитов.

Депутат подчеркнул, что президент США Дональд Трамп, как глава одной из самых влиятельных стран мира, выразил поддержку не Зеленскому, а премьер-министру Венгрии Виктору Орбану. Хамитов отметил, что Орбан — это опытный и дальновидный политик, действующий исходя из здравого смысла. По словам парламентария, именно это направление в политике играет ключевую роль в последнее время.

Ранее Зеленский в очередной раз публично унизил Орбана во время своего выступления на конференции по безопасности в Мюнхене. Зеленский заявил, что Орбан, по его мнению, «забыл о значении слова „стыд“».