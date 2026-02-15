Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
15 февраля 2026 в 14:08

Зеленский второй раз подряд публично оскорбил Орбана в Мюнхене

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Michael Bihlmayer/Keystone Press Agency/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Президент Украины Владимир Зеленский второй раз за сутки публично оскорбил премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, выступая на конференции по безопасности в Мюнхене, передает издание «Европейская правда». Политик заявил, что венгерский лидер будто бы «забыл о значении слова стыд».

И я даже хочу поблагодарить Виктора. Вы все знаете, кого я имею в виду, потому что по-своему он подталкивает всех нас в Европе быть лучше. Лучше хотя бы для того, чтобы мы никогда не становились такими, как он, человеком, который как будто забыл о значении слова стыд, — произнес Зеленский.

Ранее сообщалось, что во время своего выступления в Мюнхене Зеленский позволил себе грубость в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Это вызвало скандал и дополнительную критику со стороны политиков разных стран. Так, представитель МИД РФ Мария Захарова обратила внимание, что украинский президент уничтожил армию страны на средства, изъятые у европейских налогоплательщиков, включая Венгрию. При этом он продолжает оскорбительно высказываться в адрес ее лидера.

Европа
Венгрия
Украина
Владимир Зеленский
Виктор Орбан
оскорбления
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Просроченный обмылок»: Володин указал на расстройство психики Зеленского
В Госдуме раскрыли, что скрывается за нападками Зеленского на Орбана
На Кубани два человека погибли в ДТП
Президент Польши заговорил о ядерном оружии
Появились кадры последствий ДТП с участием вагона и легкового автомобиля
Наступление ВС РФ на Запорожье 15 февраля: полное освобождение, Цветковое
Миллер назвал нынешнюю зиму знаковой для газового рынка Евросоюза
«Миндичгейт» продолжается? Арестован экс-глава Укрэнерго, связи с Зеленским
Экс-биатлонист Шипулин раскрыл, вернет ли медаль с Олимпиады-2014
Раскрыта истинная цель Мюнхенской конференции для Запада
«Нескрываемый бред величия»: Трампу поставили диагноз
«Небо не ответит»: патриарх Кирилл объяснил, о чем нельзя молиться
Три ДРГ устроили «маскарад» и попытались зайти в тыл армии России
Миллер заявил о новом антирекорде на газовом рынке Евросоюза
В России планируют ввести новые врачебные должности
В европейской стране впервые с 1960-х годов пройдут учения по эвакуации
Австрийский прыгун лишился олимпийской медали из-за 4 мм
В России доказали, что хлеб в СССР не был дешевле
«Бу-ра-ти-но» принес своему создателю 3 млн рублей
Судьба загадочно исчезнувшей россиянки оказалась трагичной
Дальше
Самое популярное
Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев
Культура

Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев

Салат на каждый день, который легко заменит ужин за счет своей сытности: из курицы и красной фасоли
Общество

Салат на каждый день, который легко заменит ужин за счет своей сытности: из курицы и красной фасоли

Чешские обжаренные тосты с сыром. Три ингредиента, а вкус такой, будто полдня колдовала
Общество

Чешские обжаренные тосты с сыром. Три ингредиента, а вкус такой, будто полдня колдовала

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.