Зеленский второй раз подряд публично оскорбил Орбана в Мюнхене

Президент Украины Владимир Зеленский второй раз за сутки публично оскорбил премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, выступая на конференции по безопасности в Мюнхене, передает издание «Европейская правда». Политик заявил, что венгерский лидер будто бы «забыл о значении слова стыд».

И я даже хочу поблагодарить Виктора. Вы все знаете, кого я имею в виду, потому что по-своему он подталкивает всех нас в Европе быть лучше. Лучше хотя бы для того, чтобы мы никогда не становились такими, как он, человеком, который как будто забыл о значении слова стыд, — произнес Зеленский.

Ранее сообщалось, что во время своего выступления в Мюнхене Зеленский позволил себе грубость в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Это вызвало скандал и дополнительную критику со стороны политиков разных стран. Так, представитель МИД РФ Мария Захарова обратила внимание, что украинский президент уничтожил армию страны на средства, изъятые у европейских налогоплательщиков, включая Венгрию. При этом он продолжает оскорбительно высказываться в адрес ее лидера.