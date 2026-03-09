Франция экстренно запросила созыв заседания СБ ООН из-за ситуации в Ливане

Франция запросила в экстренном порядке созвать заседание Совета Безопасности ООН, написал в социальной сети X министр иностранных дел республики Жан-Ноэль Барро. По его словам, такое решение принято на фоне ухудшения ситуации в Ливане.

В связи с резким ухудшением ситуации Франция запросила созыв экстренного заседания Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, — говорится в сообщении.

Как уточнил Барро, Франция продолжает помогать ливанскому народу. В частности, республика выделила уже €6 млн (551 млн рублей) гуманитарным организациям в стране, а также отправила 20 тонн гумпомощи. По словам дипломата, Париж продолжит добиваться прекращения огня в Ливане.

Ранее в пресс-службе ЦАХАЛ объявили о начале ограниченной наземной операции против шиитского движения «Хезболла» на южной территории Ливана. Отряды зашли в южные районы соседней страны для обнаружения и ликвидации живой силы противника.

Позднее ракетный удар по Бейруту попал в объектив камеры. Судя по кадрам, журналисты не пострадали. На месте взрыва сначала поднялся столб дыма, а к месту происшествия начали подбегать местные жители.