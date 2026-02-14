Франция решила привлечь Индию для работы над реформой ООН

Франция планирует привлечь Индию для работы над реформой ООН, заявил министр иностранных дел европейской страны Жан-Ноэль Барро на пресс-конференции в рамках Мюнхенской конференции по безопасности. По его словам, Париж намерен углубить сотрудничество с Нью-Дели как с председателем БРИКС, передает ТАСС.

С Индией как таковой, а также в ее роли председателя БРИКС мы хотим добиться конкретных результатов, особенно в вопросах стабильности для индийского народа, устойчивости цепочек поставок, морской безопасности, а также необходимой и срочной реформы Организации Объединенных Наций, обсуждаемой странами Группы семи, — заявил министр.

Барро также признал, что Европе придется возобновить диалог с Россией, если она хочет восстановить стратегическую стабильность. По мнению главы ведомства, Парижу не следует «рассматривать свое будущее как бесконечное наращивание военных расходов».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва согласна с мнением французской стороны о необходимости создания каналов для диалога между Россией и Европой. Отвечая на вопрос журналистов, он назвал эту мысль здравой, но не уточнил, поступали ли конкретные предложения от Европы.