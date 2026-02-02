Зимняя Олимпиада — 2026
02 февраля 2026 в 13:14

«Мысль здравая»: в Кремле поддержали одно предложение французов

В Кремле назвали здравой мысль о прямом канале для диалога России и Европы

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Москва согласна с мнением французской стороны о необходимости создания каналов для диалога между Россией и Европой, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Отвечая на вопрос журналистов, он назвал эту мысль здравой, но не уточнил, поступали ли конкретные предложения от Европы, передает РИА Новости.

Сама по себе мысль о том, что необходимы каналы для диалога, она здравая. И мы ее разделяем, — сказал Песков.

Ранее глава французского МИД Жан-Ноэль Барро заявил, что европейским государствам необходимо поддерживать общение с Россией. По его словам, это важный принцип для ведения дипломатического диалога без взаимных обвинений. Министр также добавил, что Франция никогда не призывала к полному разрыву контактов с РФ.

Кроме того, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что регулярные заявления президента Франции Эммануэля Макрона о скорой беседе с главой РФ Владимиром Путиным не являются серьезными и служат лишь игре на публику. Он подчеркнул, что для обсуждения важных тем нужны конкретные идеи, а не «микрофонная дипломатия», которая не приносит позитивного результата.

Дмитрий Песков
Россия
Европа
каналы
диалоги
