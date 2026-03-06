Зимняя Олимпиада — 2026
06 марта 2026 в 12:24

В Кремле рассказали о контактах с руководством Ирана

Песков: Россия находится в диалоге с руководством Ирана

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
РФ находится в диалоге с руководством Ирана, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По словам пресс-секретаря российского президента, которые приводит РИА Новости, Москва продолжит соответствующие контакты. Однако Песков не уточнил, есть ли между странами военно-техническое сотрудничество.

Мы находимся в диалоге с представителями руководства Ирана, и мы продолжим, безусловно, этот диалог, — отметил он.

До этого стало известно, что Иран применит новейшие баллистические ракеты во время ответных ударов за атаку Израиля и США. Как указал источник, близкий к ситуации, использование оружия большой дальности ожидается в ближайшие дни.

Ранее сообщалось, что западные СМИ обманывают общественность относительно трех сбитых в небе над Катаром американских истребителей. По словам аналитиков, скорее всего, их ликвидировали не «по ошибке», как хотят представить журналисты. Также авторы материала напомнили, что ведущие западные СМИ уже «имели наглость» представить «резню в Минабе» ошибкой зенитных орудий Ирана.

Дмитрий Песков
Иран
Россия
диалоги
