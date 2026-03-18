Telegram начал активно блокировать группы и каналы Telegram заблокировал более 100 тыс. групп и каналов за сутки

Мессенджер Telegram по итогам вторника, 17 марта, заблокировал 114 348 групп и каналов, передает РИА Новости со ссылкой на статистику. По информации источника, предыдущий максимум был зафиксирован 10 марта, когда удалили 102 612 сообществ.

Всего же с начала марта Telegram заблокировал 1 547 231 группу и канал, из них 9 439 — связанных с терроризмом. Общее число заблокированных сообществ с начала 2026 года достигло 10 186 435, включая 41 619 «террористических». В мессенджере уточнили, что с 2015 года модерация строится на жалобах пользователей и проактивном мониторинге на базе машинного обучения, а с начала 2024 года к процессу подключили инструменты с искусственным интеллектом.

Ранее стало известно, что задолженность мессенджера по не оплаченным в установленный срок штрафам за нарушение российских законов достигла почти 35,9 млн рублей. В отношении мессенджера открыто 27 исполнительных производств.

Утром 18 марта в работе Telegram произошел сбой. С проблемами столкнулись жители Рязани, Ставрополя, Иркутска, Сочи и других городов. Пользователи не могли отправить файлы и сообщения ни с Telegram Desktop, ни с Telegram Web.