Задолженность Telegram по штрафам достигла огромной суммы

Задолженность мессенджера Telegram по не оплаченным в установленный срок штрафам за нарушение российских законов достигла почти 35,9 млн рублей, сообщили ТАСС в правоохранительных органах. Как следует из судебных и других материалов, в отношении мессенджера открыто 27 исполнительных производств.

Сейчас задолженность мессенджера Telegram достигла почти 35,9 млн рублей. Это в основном штрафы за нарушение законов РФ, которые были выявлены Роскомнадзором и мировыми судьями Москвы, — сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что российские владельцы Telegram-каналов начали массово регистрировать юрлица в странах СНГ, чтобы сохранить рекламные доходы в случае введения законодательных запретов в РФ. По информации источника, наиболее популярным направлением стала Киргизия благодаря возможности открыть ООО без ВНЖ и при льготной налоговой ставке в 4%.

До этого представители ФАС заявили, что реклама на ресурсах, доступ к которым ограничен Роскомнадзором, запрещена. При этом ответственность за нарушение понесут не только заказчики рекламы, но и те, кто ее разместил.