Владельцы Telegram-каналов массово начали регистрировать бизнес в СНГ

Российские владельцы Telegram-каналов начали массово регистрировать юридические лица в странах СНГ, чтобы сохранить рекламные доходы в случае введения законодательных запретов в РФ, сообщает Telegram-канал Mash. Наиболее популярным направлением стала Киргизия благодаря возможности открыть ООО без ВНЖ и льготной налоговой ставке в 4%.

На втором месте по популярности находится Казахстан, где для регистрации бизнеса требуется личное присутствие в течение недели и справка об отсутствии в реестре дисквалифицированных лиц. Также востребованными остаются Армения и Белоруссия, хотя условия там считаются более сложными. В Армении регистрация доступна без ВНЖ, однако налоговая нагрузка достигает 18% на прибыль, в то время как в Белоруссии для создания ИП обязательно наличие вида на жительство.

Ранее представители ФАС заявили, что реклама на ресурсах, доступ к которым ограничен Роскомнадзором, запрещена. При этом ответственность за нарушение понесут не только заказчики рекламы, но и те, кто ее разместил.