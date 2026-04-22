22 апреля 2026 в 19:40

Задолженность по зарплате в России выросла до 2,1 млрд рублей

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Суммарная задолженность по заработной плате в России на конец марта 2026 года превысила 2,1 млрд рублей, увеличившись за месяц на 6%, сообщил Росстат. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель вырос на 47,1%.

В ведомстве уточнили, что из общей суммы невыплаченных средств на долги, образовавшиеся в 2026 году, приходится 558,8 млн рублей (26,2%). Задолженность 2025 года составила 1,225 млрд рублей (57,6%), а долги 2024 года и более ранних периодов — 345,1 млн рублей (16,2%).

Росстат с 1 января 2025 года размещает сведения о просроченной задолженности предприятий по организациям всех видов экономической деятельности, исключая субъекты малого предпринимательства. Прежде данные публиковались по ограниченному кругу предприятий.

Доля работников, перед которыми имелась задолженность по заработной плате, составила менее 1%. При этом наибольшее число сотрудников с долгами по зарплате было зафиксировано в строительстве, обрабатывающих производствах и добыче полезных ископаемых.

Ранее врачи Иркутской области пожаловались на задержки зарплат. Местные жители обратились к губернатору региона Игорю Кобзеву. В Министерстве здравоохранения заверили, что направили заявки на зачисление зарплат и сейчас они проходят обработку в Минфине.

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

