Юрист ответил, реально ли списать долги по коммуналке

Юрист Курбаков: россияне могут списать долги по ЖКХ при банкротстве

Граждане России имеют право списать задолженности по ЖКХ при условии банкротства, рассказал юрист Иван Курбаков. По его словам, которые приводит РИА Новости, такая возможность также предусмотрена в случае истечения срока давности по долгу. Чтобы начать процедуру банкротства, сумма долгов должна превышать 500 тыс. рублей.

Наиболее распространенный способ освобождения от задолженности — признание должника банкротом. При этом инициировать процедуру банкротства можно при наличии долгов свыше 500 тыс. рублей, при условии, что доход должника не позволяет ему своевременно погашать задолженность в течение трех месяцев, — объяснил юрист.

Курбаков также напомнил, что правовая база в сфере ЖКХ не дает возможность списания долгов по платежам по требованию жильца. По этой причине ресурсоснабжающие организации всегда могут обратиться в суд за взысканием задолженности.

