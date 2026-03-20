Юрист ответил, реально ли списать долги по коммуналке

20 марта 2026 в 09:40

Юрист Курбаков: россияне могут списать долги по ЖКХ при банкротстве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Граждане России имеют право списать задолженности по ЖКХ при условии банкротства, рассказал юрист Иван Курбаков. По его словам, которые приводит РИА Новости, такая возможность также предусмотрена в случае истечения срока давности по долгу. Чтобы начать процедуру банкротства, сумма долгов должна превышать 500 тыс. рублей.

Наиболее распространенный способ освобождения от задолженности — признание должника банкротом. При этом инициировать процедуру банкротства можно при наличии долгов свыше 500 тыс. рублей, при условии, что доход должника не позволяет ему своевременно погашать задолженность в течение трех месяцев, — объяснил юрист.

Курбаков также напомнил, что правовая база в сфере ЖКХ не дает возможность списания долгов по платежам по требованию жильца. По этой причине ресурсоснабжающие организации всегда могут обратиться в суд за взысканием задолженности.

Ранее Курбаков рассказал, что уволить сотрудника через мессенджер невозможно, поскольку это нарушает нормы Трудового кодекса России. Такой способ не обеспечивает законного документального оформления и не гарантирует, что работник получил и осознал приказ, если иное прямо не указано в трудовом договоре.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно о еще одной потере в рядах иранского КСИР
Владельцев животных предупредили о росте цен на корма в 2026 году
Жителя Кузбасса осудят за избиение полицейского
Бывшая девушка убитого петербургского подростка попала в реанимацию
Голикова раскрыла, когда появятся результаты эффективности ряда вакцин
В ЛНР заявили об ударе по металлургическому объекту
США начали «расчищать» Ормузский пролив после позора своих авианосцев
Израиль внезапно нанес удары по Сирии
Схваченный за попытку подорвать чиновника в ДНР раскрыл детали своего плана
Магнитные бури сегодня, 20 марта: что завтра, нервозность, стресс, боли
«Тем или иным способом»: Фон дер Ляйен сделала резкое заявление о Венгрии
Медведчук заявил о пропаганде войны в Европе
Российская компания потеряла 1,7 трлн рублей
«Расходный материал»: готовивший теракт в ДНР сделал шокирующее признание
Юрист дала советы, как оформить возврат на купленный в кредит товар
Миронов обратился к Росстату по поводу удаления данных о неравенстве
Кризисный психолог объяснила, как не попасть на удочку автомошенников
Герой РФ раскрыл, что сыграло главную роль в освобождении Суджи год назад
Стало известно, сколько россиян доверяют Путину
Названы российские регионы с самыми дешевыми «однушками»
Дальше
Самое популярное
Прощайте, дрожжи! Творожные булочки «Завитки» с яблоком и корицей готовы через 15 минут — слоистые, мягкие, с хрустящей корочкой
Общество

Прощайте, дрожжи! Творожные булочки «Завитки» с яблоком и корицей готовы через 15 минут — слоистые, мягкие, с хрустящей корочкой

Дрожжевое тесто — прошлый век. Творожные булочки «Неженки» с изюмом и цедрой лимона пекутся за 20 минут — пышнее пуха и вкуснее магазинных
Общество

Дрожжевое тесто — прошлый век. Творожные булочки «Неженки» с изюмом и цедрой лимона пекутся за 20 минут — пышнее пуха и вкуснее магазинных

На молоке — прошлый век: эти банановые блины на манке нежнее и вкуснее обычных. Подходят в пост и для ПП
Общество

На молоке — прошлый век: эти банановые блины на манке нежнее и вкуснее обычных. Подходят в пост и для ПП

