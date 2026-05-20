Появилась новая информация о рухнувшем балконе с детьми в школе Севастополя СК возбудил уголовное дело после обрушения балкона с детьми в школе Севастополя

Следователи возбудили уголовное дело после обрушения балкона с учениками в школе № 13 Севастополя, сообщила пресс-служба СУ СК России по городу и Крыму. В ведомстве подчеркнули, что в 2025 году здание учебного заведения было введено в эксплуатацию после капитального ремонта.

Следственными органами <…> возбуждено уголовное дело по факту причинения школьникам травм при обрушении балкона в качинском общеобразовательном учреждении, — сказано в сообщении.

Telegram-канал Mash сообщил, что на капитальный ремонт школы в 2020 году потратили около 3,8 млн рублей. По информации канала, в 2024 году здание снова обновляли, губернатор Севастополя Михаил Развожаев докладывал, что полностью заменили инженерные сети, обновили двери, отремонтировали фасады и внутренние помещения.

Одного из учеников, пострадавших при обрушении балкона в школе Севастополя, доставили в больницу без сознания. Еще пять детей госпитализировали с травмами средней тяжести, четверых — с ушибами и ссадинами. По предварительной информации, вышедшие на балкон выпускники начали прыгать на балконе во время совместной фотосессии. Конструкция не выдержала. Также в Сети появилось фото с место происшествия.