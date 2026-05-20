Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
20 мая 2026 в 12:05

Юрист объяснил, что грозит матери участвовавшего в треш-стримах подростка

Юрист Дмитриев: мать подростка-участника треш-стримов в Таиланде не лишат прав

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Для матери 16-летнего подростка, которого унижали на камеру на Пхукете, могут наступить последствия, если он сам пожалуется в правоохранительные органы, такое мнение в беседе с NEWS.ru высказал семейный юрист Андрей Дмитриев. По его словам, согласно статье 57 Семейного кодекса России, дети, достигшие возраста 10 лет, имеют право голоса по вопросам, касающимся их напрямую.

Если таких обращений не было, то, возможно, привлечь родителей к ответственности не получится. Нужно доказывать, что это было насилие, истязание по отношению к ребенку, то есть действия происходили против его воли, — сказал юрист.

При этом он отметил, что третьи лица могут обратиться в надзорные органы с просьбой организовать проверку. Однако прямых последствий для родителей подростка, вероятнее всего, не будет, добавил Дмитриев. По словам юриста, если мальчик по приезде в Россию напишет заявление на мать в полицию или опеку, то первоочередной мерой станет простое предупреждение.

Ранее правозащитница из Паттайи Светлана Шерстобоева сообщила, что треш-стримеры снимали ролики на Пхукете с участием подростка из России. Мальчика заставляли ходить на каблуках и пить алкоголь в магазине прямо из бутылки.

Депутат Госдумы Андрей Свинцов предложил обязать социальные сети блокировать аккаунты треш-стримеров. Он отметил, что зачастую авторы экстремального контента ведут трансляции в Сети только для заработка. Если их лишить доступа к профилю после первого стрима, они перестанут заниматься подобной деятельностью, добавил парламентарий.

Общество
треш-стримы
Таиланд
Пхукет
родительские права
подростки
дети
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Онищенко раскрыл, стоит ли россиянам бояться смертоносного хантавируса
HR-эксперт раскрыла, в каких случаях можно уволиться без отработки
Трое россиян пострадали при ударе украинского дрона по автомобилю
Хинштейн раскрыл судьбу пострадавшей при ударе ВСУ женщины
Китаец не видел Путина 25 лет и преподнес ему редкий подарок
В Махачкале вспыхнула крыша пятиэтажки на площади 100 «квадратов»
ВС России получили новую задачу по защите россиян
РФС запустил в МАКСе сервис для зрителей суперфинала Кубка России
Привычка к комфорту: как дом формирует эмоциональное состояние
Стало известно, зачем Кушнер и Уиткофф могли решить посетить Россию
Врач рассказал, как предотвратить отеки ног в жаркую погоду
YouTube стал лидером антирейтинга в России
Врач перечислил симптомы лихорадки Эбола
Москвичей предупредили об «осенней погоде»
Австрия дала одно обещание после позора с надгробиями советских воинов
Кардиолог предупредила о последствиях жары
«Радиостанция Судного дня» вышла в эфир на фоне визита Путина в Китай
Российский актер собрал более полумиллиона штрафов за нарушение ПДД
Россия и Китай призвали Японию уничтожить химоружие
ВСУ нацелились на мирных жителей Херсонщины
Дальше
Самое популярное
Производящая 70% дронов в мире провинция в КНР предложила РФ сотрудничество
Мир

Производящая 70% дронов в мире провинция в КНР предложила РФ сотрудничество

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов
Общество

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов

Распускается с мая по август ковром из белоснежных звездочек: многолетник для всех регионов России
Общество

Распускается с мая по август ковром из белоснежных звездочек: многолетник для всех регионов России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.