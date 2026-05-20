Юрист объяснил, что грозит матери участвовавшего в треш-стримах подростка

Для матери 16-летнего подростка, которого унижали на камеру на Пхукете, могут наступить последствия, если он сам пожалуется в правоохранительные органы, такое мнение в беседе с NEWS.ru высказал семейный юрист Андрей Дмитриев. По его словам, согласно статье 57 Семейного кодекса России, дети, достигшие возраста 10 лет, имеют право голоса по вопросам, касающимся их напрямую.

Если таких обращений не было, то, возможно, привлечь родителей к ответственности не получится. Нужно доказывать, что это было насилие, истязание по отношению к ребенку, то есть действия происходили против его воли, — сказал юрист.

При этом он отметил, что третьи лица могут обратиться в надзорные органы с просьбой организовать проверку. Однако прямых последствий для родителей подростка, вероятнее всего, не будет, добавил Дмитриев. По словам юриста, если мальчик по приезде в Россию напишет заявление на мать в полицию или опеку, то первоочередной мерой станет простое предупреждение.

Ранее правозащитница из Паттайи Светлана Шерстобоева сообщила, что треш-стримеры снимали ролики на Пхукете с участием подростка из России. Мальчика заставляли ходить на каблуках и пить алкоголь в магазине прямо из бутылки.

Депутат Госдумы Андрей Свинцов предложил обязать социальные сети блокировать аккаунты треш-стримеров. Он отметил, что зачастую авторы экстремального контента ведут трансляции в Сети только для заработка. Если их лишить доступа к профилю после первого стрима, они перестанут заниматься подобной деятельностью, добавил парламентарий.