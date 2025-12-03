Российский суд ограничил в родительских правах скандального секс-коуча Суд в Москве ограничил блогера Алекса Лесли в родительских правах

Коптевский районный суд Москвы вынес решение об ограничении блогера Алекса Лесли (настоящее имя — Александр Кириллов) в родительских правах, сообщили в пресс-службе суда. Исковые требования матери ребенка были удовлетворены полностью.

Коптевский районный суд города Москвы 3 декабря 2025 года вынес решение по гражданскому делу по иску Степашиной Анастасии Геннадьевны к Кириллову Александру Сергеевичу об ограничении в родительских правах. Исковые требования истца удовлетворены в полном объеме, — говорится в сообщении.

Ранее суд признал запрещенной к распространению информацию в публикациях Лесли. В материалах дела говорится, что блогер призывал подписчиков к совершению сексуальных действий насильственного характера.

Один из учеников блогера рассказал, что «гуру пикапа» заставлял подписчиков тайно снимать секс с девушками, которых они соблазняли. Записи с групповым сексом ученики должны были заливать в файлообменник, в котором каждый участник тренингов мог оценить успехи сокурсников.

Тверской районный суд Москвы в августе избрал меру пресечения в отношении Лесли в виде заочного ареста. Заседание проводилось в закрытом режиме, что обусловлено особой спецификой рассматриваемого дела. Закрытый формат связан с необходимостью защиты частной жизни и половой неприкосновенности потерпевших.