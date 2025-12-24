Зеленский объявил войну календарю: зачем ему реформа праздников на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский поручил пересмотреть даты некоторых государственных праздников. Он мотивировал это «плохими» совпадениями в календаре и привел в пример «удачный» перенос празднования Рождества, которое теперь отмечается в стране на западный манер 25 декабря. По мнению опрошенных NEWS.ru экспертов, дело здесь вовсе не в практичности, которую на словах декларирует Киев. Зачем украинцев на самом деле лишают культурных и религиозных традиций — в материале NEWS.ru.

Что Зеленский сказал о праздниках

Зеленский опубликовал в своих соцсетях видеообращение, в котором заявил о необходимости изменить праздничный календарь на Украине. По его словам, отчасти это связано с вооруженным конфликтом с Россией.

«Бывают плохие календарные совпадения <…>, когда дни трагедий приходятся на дни профессиональных праздников. Или когда в один день с советских времен и первых лет независимости — несколько совсем разных профессиональных дней. Все это стоит упорядочить», — считает глава государства.

Он поручил спикеру Верховной рады Руслану Стефанчуку вместе с чиновниками и представителями гражданского общества разработать предложения по «определению новых и логических подходов» к праздничным и памятным датам. Какие конкретно торжества планируется перенести, Зеленский не уточнил.

Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с NEWS.ru назвал эту инициативу серьезной ошибкой украинского лидера.

«Решение о реформе говорит лишь о том, что Зеленский — популист. Он не понимает ситуацию и то, насколько ошибается. Это серьезно. Да и перенос праздников, по-моему, не самое важное для Украины, о чем сейчас нужно думать и говорить. Нет других проблем? Действительно ли украинский народ сейчас это сильно волнует?» — сказал он.

Какие праздники уже отменила Украина

В своем обращении Зеленский напомнил, что украинцы уже отказались от празднования Рождества 7 января. Вместо этого религиозный праздник перенесли на 25 декабря — в эту дату по новоюлианскому календарю его отмечают католическая и протестантская церкви. По словам президента, население страны «легко» восприняло эту инициативу.

Официально перенос был закреплен в 2023 году, однако по факту часть украинцев отмечала Рождество на католический манер еще с 2017-го. Тем не менее 7 января оставалось в стране выходным днем, который сейчас окончательно отменен.

Аналогичным образом Киев изменил и другие памятные и праздничные даты. С 2023 года на Украине 8 мая отмечается День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне, а 9 мая — День Европы. Тогда же перенесли День украинской государственности с 28 на 15 июля, а День защитников и защитниц Украины — с 14 на 1 октября.

Экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров рассказал NEWS.ru, что многие украинцы не воспринимают такие идеи правительства всерьез. По его словам, значительная часть жителей страны продолжает праздновать Рождество 7 января.

«Одно дело, когда власть проявляет толерантность и разрешает обе даты, уважая веру разных людей. Но когда праздник официально отменяют, навязывая только католическую традицию, это задевает чувства миллионов мирян. Думаю, люди будут праздновать вопреки указам Зеленского. Таких граждан на Украине достаточно много — как минимум около 6 млн человек. Для них 7 января остается традиционной и незыблемой датой, несмотря на все политические решения», — пояснил он.

Зачем Украина отказывается от праздников

В 2025 году прошло ровно 10 лет с момента запуска масштабной программы декоммунизации на Украине. Минкульт страны в апреле заявил, что за это время в республике переименовали около 1000 населенных пунктов, 25 административных районов и 27 районов в городах, названия которых так или иначе были связаны с Россией и СССР.

Килинкаров считает, что отказ от традиционных праздников — часть комплексного процесса, в который входят и декоммунизация, и дерусификация, и политика «доминирования бандеровщины». Киев преследует лишь одну цель — максимально отдалиться от России, уверен экс-нардеп.

«Стоит задача — сделать так, чтобы не осталось ни одного общего праздника, чтобы не было никаких совпадений. Поэтому все, что можно отменить, отменят, что можно перенести — перенесут. Власти Украины хотят разорвать гуманитарные, экономические, политические и дипломатические связи с Россией. Это фундамент их нынешней идеологии. Не исключаю, что в январе они могут сделать государственным праздником день рождения Бандеры — в нынешней логике это вполне ожидаемо», — предположил эксперт.

Депутат Госдумы Дмитрий Белик назвал политику украинских властей кощунственной.

«Переименование улиц, демонтаж памятников и изменение символики требуют значительных финансовых ресурсов. Но ужаснее всего то, что Зеленский и его клика посягают на традиционные ценности и фактически перекраивают календарь. Однако эти меры лишь подчеркивают искусственность процесса навязывания людям новых культурных ориентиров, игнорирующих мнение самих граждан», — подытожил парламентарий.

