Зеленский запустил реформу праздничных дней на Украине

Украинский президент Владимир Зеленский сообщил о намерении изменить праздничный календарь Украины. По его словам, причиной для реформы стали неудачные совпадения дат, унаследованные из прошлого. Перечень праздников, чьи даты будут скорректированы, пока остается неизвестным.

Сегодня мы говорили с председателем Верховной рады Украины Русланом Стефанчуком. Среди прочего я попросил Руслана вместе с депутатским корпусом, также вместе с чиновниками, с представителями гражданского общества подготовить предложения по определению новых и логических подходов к праздничным и особым дням нашего календаря, — сказано в публикации.

Ранее спикер Верховной рады Руслан Стефанчук подписал распоряжение о создании специальной рабочей группы для проведения выборов президента Украины в условиях продолжающихся боевых действий. По его словам, в ее состав войдут представители всех парламентских партий и фракций, а также Центральной избирательной комиссии.

До этого президент России Владимир Путин на большой пресс-конференции и прямой линии в Москве заявил, что на территории РФ проживают от 5 млн до 10 млн украинцев и в случае выборов на Украине они должны иметь право проголосовать. Глава государства уточнил, что российские власти не могут пройти мимо этого вопроса.