19 декабря 2025 в 17:52

Путин заявил о праве украинцев в России участвовать в выборах на Украине

На территории России проживают от 5 млн до 10 млн украинцев, в случае выборов на Украине они должны иметь право проголосовать, заявил на большой пресс-конференции и прямой линии в Москве президент РФ Владимир Путин. По его словам, российские власти не могут пройти мимо этого вопроса.

И если уж выборы будут, то тогда мы вправе потребовать от тех, кто будет их организовывать, чтобы были организованы выборы и предоставлено право украинцам, проживающим сейчас в России, проголосовать на территории Российской Федерации, — сказал он.

Ранее экс-депутат Верховной рады Игорь Марков в беседе с NEWS.ru заявил, что президент Украины Владимир Зеленский проиграет выборы, дав право голоса гражданам страны, которые проживают в России. По его словам, украинские власти не допустят никакого честного народного волеизъявления. Он подчеркнул, что украинские власти считают граждан, уехавших в РФ, предателями и врагами.

До этого экс-министр образования и науки Украины Дмитрий Табачник заявил, что в случае проведения президентских выборов в стране Зеленского не переизберут. По его мнению, продолжение боевых действий является единственным способом выживания его команды, поэтому они затягивают конфликт.

